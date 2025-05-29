Avrupa’daki bilim insanları, iki kanser ilacını bir araya getirerek oluşturdukları bir “yaşlanma karşıtı kokteyli” farelerde test etti. Sonuçlara göre, farelerin yaşam süresi ortalama yüzde 30 oranında uzadı.

TRT Haber’in aktardığına göre Nature Aging dergisinde yayımlanan araştırma Almanya’daki Max Planck Yaşlanma Biyolojisi Enstitüsü’nde yürütüldü.

Deneyde kullanılan ilaçlardan rapamisin, organ nakillerinde reddi önlemek için kullanılıyor ve daha önce de çeşitli hayvan deneylerinde ömrü uzattığı gösterilmişti. Trametinib ise bazı kanser türlerinde kullanılan başka bir ilaç ve meyve sineklerinde yaşam süresini uzattığı biliniyor.

Araştırmacılar, bu ilaçları hem tek tek hem de birlikte farelere vererek etkilerini karşılaştırdı. Sadece rapamisin yüzde 17–18, sadece trametinib yüzde 7–16 oranında ömrü uzattı. ikisi birlikte verildiğinde ise farelerin örü yüzde 26–35 uzayarak yaşlılık gecikti.

İlaç kokteyli verilen farelerde sadece ömür uzamadı; karaciğer ve dalaktaki tümör oluşumu gecikti, beyin, böbrek ve kaslarda iltihap azaldı, kalp fonksiyonlarındaki bozulma daha yavaş ilerledi. Ayrıca bu fareler ileri yaşlarında daha aktif kaldı ve daha az kilo aldı.

Dişi farelerde ortalama yaşam süresi yüzde 34,9, erkeklerde yüzde 27,4 arttı. Maksimum yaşam süresi ise sırasıyla yüzde 32,4 ve yüzde 26,1 oranında uzadı.

Her iki ilaç da vücutta yaşlanma sürecini etkileyen Ras/İnsülin/TOR adlı sinyal yoluna etki ediyor. Ancak bu ilaçlar farklı noktaları hedef aldığı için birlikte kullanıldıklarında daha güçlü etki ortaya çıkıyor. Dahası, ekstra bir yan etki gözlenmedi.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından genetikçi Prof. Linda Partridge, bu bulguların insanlarda da aynı derece etki göstermesini beklemediklerini ancak geç yaşlarda sağlıklı kalma süresini uzatma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Her iki ilaç da zaten ABD ve Avrupa’da insanlarda kullanım için onaylı. Klinik deneylerin kısa sürede başlaması mümkün.