(Kamalı Haber) – Hamitköy’de gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında aracında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Ekin Cabbar Beyaz bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kadir Çetin olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ekin Cabbar Beyaz’ın 27 Ekim 2024 tarihinde saat 01:10 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Hamitköy-Lefkoşa’da, şüpheli bir halde seyir halinde tespit edilip kontrol amaçlı durdurulan JL 411 plakalı aracında ve üzerinde yapılan aramada; konu aracın dümenin sağ alt konsolunda yaklaşık brir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıdan izahat istendiğini suçunu kabul yönünde ifade verdiğini bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek için aldığını, ona uyuşturucu veren şahsın arandığını belirtti. Polis, zanlının 27 Ekim tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.