Lefke'de aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanan 59 yaşındaki Yılbay Işıktan kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.45'te Yılbay Işıktan GP 895 plakalı araç ile Lefke'de Mehmet Akif Sokak üzerinde Gemikonağı'ndan Lefke'ye doğru seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybedip bahçe duvarına çarparak durdu.

Işıktan, ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Işıktan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.