Araç alımlarında vatandaşa nefes aldıran Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerinin 31 Ocak 2023 tarihinde bittiği ve uzatılması beklenen indirimlerin, uzatılmaması sebebiyle, galericilerin eyleme hazırlandığı ifade edildi.

Devlete ciddi gelir sağlayan, araç gümrükleme esnasında ödenen vergi miktarında, yaşanan belirsizliğin bir sonucu olarak galericilerin araç gümrüklemeye ara vermesi ile ciddi oranda azaldığı belirtilirken devletin bu kalemden elde ettiği gelirlerde hatrı sayılı miktarda kayıp yaşaması bekleniyor.