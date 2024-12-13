Konuyla ilgili haberinde “Astromerit” (Bostancı) bölgesinde yeşil hatta yerleştirilen parmaklıklı kapılardan birinin yerinde olmadığını ve birinin bunu alıp gittiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bu kapının diğer parmaklıklı kapılar ve 11 kilometreyi aşan uzunluktaki dikenli tellerle birlikte teorik olarak “bekçi” rolü oynayacağının ve sığınmacıların Rum kesimine girişlerini engelleyeceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Ara bölge boyunca yerleştirilen dikenli teller ve kapıların Rum Yönetimine maliyetinin 2 milyon euro civarında olduğunu kaydeden gazete, dikenli tellerin sığınmacı akışının önlenmesinde etkili olmadığı kanaatine varılmasının ardından kaldırılacağının açıklandığını anımsattı.

Gazete eksik olan kapı yanında, diğer parmaklıklı kapıların da yerlerine yerleştirilmelerinden bu yana tamamen açık olduğunu yazdı. Haberde ara bölge boyunca yerleştirilmesi planlanan ancak yerleştirilmeyen kameralara elektrik taşıyacak Elektrik İdaresine ait direkler ve kapıları otomatik olarak açıp kapayacak mekanizmaların da atıl halde kaldığını ifade etti.

Rum Bakanlar Kurulunun dikenli tellerin kaldırılmasına karar vermesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadığını kaydeden gazete, ara bölgenin herkesin kontrolsüz bir şekilde girip çıkabileceği, yönetilmeyen bir alan olduğunu tespit ettiklerini ekledi.