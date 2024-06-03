Aralarında refakatçisiz çocukların da bulunduğu 13 kişinin, ara bölgede mahsur kaldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi yetkilisi Katja Johanna Saha’nın konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Saha, geçtiğimiz gece sığınmacı akışının arttığını, aralarında refakatçisiz çocukların da bulunduğu 13 kişinin ara bölgede mahsur kaldığını, 14 kişinin ise zaten Eylence-Yeri bölgesindeki çadırlarda kaldığını, bununla birlikte toplam sayının 27’ye çıktığını belirtti.

Rum polisinin bu kişilere yaklaşması ve uluslararası koruma başvurusu yapmaları konusundaki isteklerini sormasına karşın, 13 kişinin hâlâ ara bölgede mahsur kaldığını belirten Saha, BM Barış Gücü aracılığıyla ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle bu kişilere gıda, su, kişisel ve genel hijyen malzemeleri, kıyafet yardımının yapıldığını söyledi.

-21 kişi yakalandı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin yürüttüğü operasyon çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yasa dışı ikamet ettiği tespit edilen 21 kişinin tutukladığını yazdı.

Habere göre polis, tutuklanan 21 kişinin ülkelerine geri dönmeleri prosedürünün başlatıldığını açıkladı.