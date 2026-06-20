ABD basınındaki haberlere göre Cook, “Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz.” dedi. Apple’ın müşterileri bu artışlardan korumaya çalıştığını belirten Cook, ancak bunun artık “sürdürülemez” hale geldiğini ifade etti.Cook, fiyat artışlarının ne zaman yapılacağını, ne kadar olacağını ya da hangi cihazları etkileyeceğini açıklamadı.

Reuters

Apple’ın bir sonraki büyük tanıtımını eylül ayında iPhone 18 serisiyle yapması bekleniyor.

Cook, “Tüketicilerin cihazlara talep gösterdiği bir dönemde arz azalıyor ve bellek üreticileri çok büyük fiyat artışlarını yansıtıyor” dedi.

Wall Street Journal haberinde, araştırma şirketi TechInsights’ın tahminine de yer verildi. Buna göre Apple’ın mevcut kar marjını koruyabilmesi için iPhone Pro modelinin fiyatını 270 dolar artırması gerekecek.

Reuters

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşması, neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılan bellek çipleri ve RAM maliyetlerini keskin biçimde artırdı. Söz konusu çiplerde 2025 sonundan bu yana her çeyrekte en az yüzde 50’lik fiyat artışları yaşandı.

Kariyeri boyunca elektronik tedarik zincirlerinde çalışan, Apple’dan önce IBM ve Compaq’ta da görev yapan Cook, fiyatlarda daha önce böyle bir artış yaşamadığını belirterek durumu “yüzyılda bir görülecek türden” bir fiyat şoku olarak nitelendirdi.