Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacak adaylar dün açıklanırken, bir kişinin adaylığı ise reddedildi.

Haravgi gazetesi, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek AP seçimlerine katılacak adayların dün Güney Lefkoşa’daki “Filoksenia” Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikle açıklandığını yazdı.

Gazete, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ellikos İlias’ın dün yaptığı açıklamada, 6 AP milletvekili seçimi için 61 adayın partiler nezdinde, iki adayın ise bağımsız olarak başvuruda bulunduklarını ve onay aldıklarını söylediğini yazdı.

İlias, adaylar arasında “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı üç de Kıbrıslı Türk’ün bulunduğunu” belirtirken, seçmen kütüğüne kaydı bulunmayan bir kadının adaylığının ise reddedildiğini ifade etti.

Habere göre adaylara itirazlar için 24 saat süre mevcut.