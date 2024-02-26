"Avrupa'nın önemli eylem araçları var. İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya alabiliriz. İsrail'in en önemli ekonomik ortaklarından biriyiz"

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Mounir Satouri, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail ekonomisi üzerindeki etkisini kullanarak Gazze'deki saldırılarını, Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuksuz yerleşim politikalarını durdurabileceğini söyledi.

Yeşiller Grubundan Fransız Milletvekili Satouri, AA muhabirine, İsrail'in Filistinlilere karşı hukuksuz eylemleri ve bunlar karşısında AB'nin alabileceği tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak nitelenmesinin bireysel takdire ihtiyaç duymadığını belirten Satouri, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bu konudaki riske dikkati çektiği kararına ve süregelen davaya işaret etti.

Satouri, "pusulanın uluslararası hukuk" olması gerektiğini vurguladı.

En yalın haliyle Gazze'deki sivillere karşı bombardımanın durdurulması gerektiğinin altını çizen Satouri, "Avrupa'nın önemli eylem araçları var. İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı askıya alabiliriz. İsrail'in en önemli ekonomik ortaklarından biriyiz." diye konuştu.

Satouri, "Silahlara hemen ambargo uygulayabiliriz. Silah satışı, bizi insanların acılarına suç ortağı haline getiriyor." dedi.

Bireysel yaptırımların da uygulanabileceğine dikkati çeken Satouri, şunları söyledi:

"Ağza alınmayacak sözler söyleyen İsrailli siyasi liderlere, uluslararası hukuka aykırı olarak Filistinlilerin topraklarını ve evlerini ellerinden alan yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulayabiliriz. Böylece mal varlıklarına el koyabiliriz."

Satouri, "Siyasi irade olduktan sonra çok fazla eylem aracımız var." ifadesini kullandı.