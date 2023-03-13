Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 'Antakya Künefesi'nin Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvurunun sonuçlandığını ve "Antakya Künefesi" coğrafi işaret (mahreç işareti) olarak AB'de tescil edildiği bildirildi.

Söz konusu tescilin bugünkü AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığını bu tescil ile “Antakya Künefesi” her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB’de de koruma altına alındığı kaydedildi.

“Antakya Künefesi” adı ve logusu, üreticiler tarafından tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve tüm ilçeleriyle birlikte Hatay ili sınırları içinde üretilmesi koşuluyla kullanılabilecektir." denilen açıklamada, "Bir gastronomi şehri olan Hatay’a ait “Antakya Künefesi”nin AB tarafından da tescil edilmesi, ürünün tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmakta; iç talep ve ihracat potansiyelini güçlendirmekte ve üretildiği bölgenin ekonomi ve istihdamına katkıda bulunmaktadır. 'Antakya Künefesi'nin AB’de tescili, yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında yaralarını sarmakta olan Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına da katkı sağlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Antakya Künefesi ile birlikte Türkiye'nin AB nezdinde coğrafi işaret tescili almış ürün sayısı 9’a çıktı.

Diğer ürünler şöyle;

Antep Baklavası

Aydın İnciri

Aydın Kestanesi

Bayramiç Beyazı

Giresun Tombul Fındığı

Malatya Kayısısı

Milas Zeytinyağı

Taşköprü Sarımsağı

Bu arada AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere gerekli başvuruları yapılan ve Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam eden 45 ürün daha bulunuyor.