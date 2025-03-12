Güney Kıbrıs’ta “Sigma” televizyonu tarafından yaptırılan ankette siyasi partilerin aldıkları oy oranlarına yer verildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, anket sonuçlarına dayanarak, siyasi partilerin aldıkları oy oranlarına yer verdiler.

Habere göre “gelecek pazar milletvekilliği seçimi olması durumunda kime oy verirsiniz” sorusuna ankete katılanların yüzde 20’si DİSİ; yüzde 17,5’i AKEL; yüzde 14’ü ELAM; yüzde 7,6’sı DİKO; yüzde 1,2’si EDEK; yüzde 1,2’si DİPA; yüzde 2,5’i Ekologlar; yüzde 4,2’si VOLT yanıtını verirken yüzde 20,3’ü ise kararsız olduğunu ifade etti, yüzde 5’i ise soruyu yanıtlamadı.