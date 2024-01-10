Fransa'da yapılan anket sonuçları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Gabriel Attal'a vatandaşların yüzde 52'sinin güveninin olmadığını gösterdi.

CNEWS, Europe 1 ve JDD yayın kuruluşları için CSA anket şirketinin yaptığı kamuoyu yoklaması, yeni Başbakan Attal'a güvenin yaşlılar arasında daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, Attal'a kamuoyu güveni 65 yaş grubunda yüzde 60, 35-49 yaş aralığındaki kişilerde yüzde 45 iken 35 yaş altı grupta bu oran yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, Fransızların yüzde 52'si Elisabeth Borne’un istifasının ardından Fransa’da başbakanlık koltuğuna getirilen Attal'a güvenmiyor.

Öte yandan, sağ partili katılımcıların yüzde 49'u, sol partili katılımcıların yüzde 56'ı Attal'a başbakanlık görevini yürütme konusunda güven duymuyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı olarak görev yapan Gabriel Attal'ı getirmişti.

Başbakanlık görevini dün Borne'dan devralan 34 yaşındaki Attal, Fransa tarihinde bu göreve getirilen en genç isim olmuştu.