ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin yarısının ABD Adalet Bakanlığının, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında yürütülen soruşturmada "adil ve partizan olmayan" bir şekilde davrandığına inanmadığını ortaya koydu.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile ortaklaşa yaptığı ankette, seçmenlerin Hunter Biden soruşturmasına bakışı değerlendirildi.

Ankete göre, seçmenlerin yüzde 50'si Adalet Bakanlığının, Hunter Biden soruşturmasında "adil ve partizan olmayan" bir şekilde davrandığına inanmadığını bildirdi.

Öte yandan, seçmenlerin 3'de 1'i, Biden'ın oğlunun iş anlaşmalarında yanlış bir şey yapmış olabileceğinden endişeli olduğunu ifade etti.

Ayrıca Cumhuriyetçilerin yüzde 79'unun, Hunter Biden soruşturmasına ya çok az güven duyduğu ya da hiç güven duymadığı kaydedilirken, bu rakamın Demokrat seçmenlerde yüzde 29 olduğu belirtildi.

Anket, 7-11 Eylül tarihlerinde ABD'nin 50 eyaleti ve başkent Washington DC'deki 1146 kişi üzerinde yapıldı.

- Hunter Biden soruşturması ve Biden'a azil süreci

ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden, dün federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında yalan söylemek ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla suçlanmıştı.

İddianamede, Hunter Biden'a, ikisi 2018'de ateşli silahı satın alırken yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde ateşli silaha sahip olmak üzere toplam üç suçlama yöneltildi.

İlk iki suçlama 5 ila 10 yıl, üçüncü suçlama da 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

ABD federal yasalarına göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül'de Biden hakkında azil soruşturması açılması için resmi çağrı yapmıştı.

McCarthy, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasını son dönemde bu iddiaların üzerinde çalışan Adalet, Gözetim ile Mali Mevzuat Komitesinin ortaklaşa yürüteceğini açıklamıştı.

McCarthy, Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını, bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının nüfuzunu iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etmişti.