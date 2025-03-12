CTP’den verilen bilgiye göre, moderatörlüğünü Engin Öktem’in yaptığı programda Erhürman, Kıbrıs sorununa dair açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’deki algısının istenilen seviyede olmadığını söyleyerek, “Diziler ve filmlerle beslenen ‘orayı kirli işlerin diyarı’ olarak görme algısı oluştu. Adanın tarihi, insani ve kültürel değerleri bile yeterince bilinmiyor. Bu algıyı değiştirmek için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974 öncesinde de coğrafi temele dayalı federasyon tezini ortaya koyduğunu belirtti.

Erhürman konuşmasında, 1 Şubat 1974’te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na 37. Cumhuriyet Hükümeti Programı'nı sunuş konuşmasından şu alıntıyı aktardı:

“İki cemaatten oluşan Kıbrıs’ta Türk toplumunun eşit egemenlik statüsünün korunması ve Devlet yönetiminde iki cemaat arasında her yönü ile huzurlu bir iş birliğinin sağlanması için en isabetli çözüm şeklinin federatif bir sistemde bulunacağına inanıyoruz. Böyle bir çözüm yolunun Kıbrıs’ın ülke bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetlendirecek bir temel teşkil edeceği inancındayız. Halen yürütülmekte olan müzakerelerin Kıbrıs Antlaşmalarının ortaya koyduğu esaslardan hareketle, gerçekçilik ve iyi niyet içinde böyle bir sonuca ulaşması ilgili bütün tarafların uzun vadeli ortak çıkarlarına ve bölge barışına en iyi şekilde hizmet edecektir.”

-“Herhangi bir Kıbrıslı Türk’ün hiç başkan olamayacağı bir düzende siyasi eşitlik yoktur”

Müzakere masasına oturmadan önce Birleşmiş Milletler’in sözüne sahip çıkmasını talep ettiklerini anımsatan Erhürman, CTP olarak ortaya koydukları dört maddeyi de anlattı. Siyasi eşitlik ilkesi kabul edilmedikçe masaya oturmayacaklarını belirten Erhürman, “Herhangi bir Kıbrıslı Türk’ün hiç başkan olamayacağı bir düzende siyasi eşitlik yoktur. Federal devletin tüm organlarında alınacak olan kararlarda en az bir Kıbrıslı Türk’ün oyu olmalıdır” dedi.

Gelecek hafta Cenevre’de düzenlenecek gayriresmi toplantıyla ilgili de konuşan Erhürman, katılımcıların Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını yanıtladı.