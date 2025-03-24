ANI DÖKÜŞMESİ GÜVERCİN YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ergün Yahat

Baharın gelmesi ile birlikte her yıl gerçekleştirilen anı döküşmesi güvercin yarışması Her yıl olduğu gibi Mağusa ve Lefkoşa ilçeleri arasında olan geleneksel posta güvercin yarışı Lefkoşa, ve Mağusa ilçesinin tam ortasında Turunçlu kavşağında gökyüzüne 200 lefkosa güvercini 200 de Magosa güvercini bırakıldı . Organizatörler Gazimağusa ilcesi Servan Durmaz Lefkoşa ilçesi organizatörü İbrahim Akcan Hakemliğinde gerçekleştirildi.Yarışmaya Gazimağusa ilçesi Ali Durmaz. Mehmet Almas.Yücel Altıgöz.Ahmet Altıgöz.Hamza Özer.Oray Kotbaş.Hüseyin Çolakoğlu . İbo Kabaağaç Mustafa Kahraman.Sinan Akti Gökhan Yılmaz.Mehmet Çicek.Ahmet Tatar...Lefkoşa ilçesinden İbrahim Akcan Çoşkun.Fuat Şenverdi Dogukan Atakan Nuri Yıldırım.Erol Daşer. Mehmet Yıldız İlyan yarıştı