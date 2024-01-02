Haber: Ergün Yahat

Düzenleyen dernekten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Değerli KKTC de Kuşa gönül vermiş arkadaşlar.

Sevdanın gökyüzüne kanatlanmış halidir kuşlar''

Beyaz bir güvercin her zaman kardeşliği özgürlüğü ve Barışı simgeler Kuş beslemek bir hobinin ötesinde bir çoğumuz için bir yaşam biçimidir.

Gök yüzünde süzülen bir kuş misali aramızdan ayrılıp ahirete göç eden birbirinden değerli resimdeki kuşçu arkadaşlarımızın anısına ( 1 Ocak 2024 ) günü saat:14 30 da Lefkoşa / Mâğosa bölgesi Kuşçuları Turunçlu Kurudere çemberinde bir ANI DÖKÜŞMESİ yarışması gerçekleştirmiştir amaç değerli arkadaşlarımızı anmak dostluk ve arkadaşlığı pekiştirmek dileyen Girne ve adanın her bölgesinden ileriki yıllarda katılım sağlayabilir. Şimdiden herkesin emeğine sağlık.

‘’Unutmayalımki

Denize Karşı yalılarımız Villalarımız olmayabilir ama

Gök yüzüne Karşı Hayellerimiz Umutlarımız var bizim"