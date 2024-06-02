ANADOLU MAH. 7. YÖRESEL KÜLTÜR FESTİVALİ'NE İLGİ YOĞUNDU

Ergün Yahat

Gazimağusa Belediyesi Anadolu Mahallesi Muhtarlığı ve Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği (Maraş Der) tarafından düzenlenen 7. Yöresel Kültür Festivali, yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, siyasi parti başkanları ve milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı. Festival boyunca folklor gösterileri ve yöresel lezzetler sunuldu.

En büyük ilgiyi ise bölgenin engelli gençlerinin söyledikleri güzel şarkılar topladı. Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk'un hazırladığı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir'in verdiği teşekkür belgeleri, çocukları çok mutlu etti.