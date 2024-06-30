Değirmenlik-Girne ana yolu üzerinde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada, aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu toplam dört kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 22.00 sıralarında Değirmenlik-Girne ana yolu üzerinde meydana geldi.

Ana yol üzerinde, Köroğlu Aktaş (E-48), yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada ana yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun (E-49), İlknur Coşkun (K-43), Muhammed Coşkun (E-14) ve Hatice Uludağ (K-63)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yayalar Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun ve Hatice Uludağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Yapılan tedavilerinin ardından Hatice Uludağ yoğun bakım servisinde, diğer yaralılar acil serviste müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Köroğlu Aktaş tutuklandı.