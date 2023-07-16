Amerika’nın bazı bölümlerinin haftanın son gününde rekor sıcaklar görmesi bekleniyor. 113 milyon Amerikalı sıcaklık uyarısı altında.

Florida’dan, California’ya Washington eyaletine kadar birçok bölge için sıcaklık uyarısı yapıldı.

Cumartesi günü de birçok bölgede rekor sıcaklar hissedildi.

Arizona eyaletinin Phoenix kentinde sıcaklık 48 derece ölçüldü.

Ulusal Meteoroloji Servisi Amerikalılar’a sıcaklığın yaşama oluşturduğu riski hafife almama çağrısı yaptı.

Amerika’da her yıl ortalama 700 kişi sıcaklıkla bağlantılı nedenlerden dolayı yaşamını yitiriyor.

Las Vagas’ın 47 derece olan sıcaklık rekorunu birkaç gün içinde kırabileeği belirtiliyor.

Amerika’nın güneybatısında bazı bölgeler geçen hafta aşırı sıcaklara sahne olmuştu.

Teksas, El Paso’da 27 gün boyunca sıcaklar 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Hastanelerde de sıcakla bağlantılı hasta sayısında artış var.

Uzmanlar rekor sıcaklara neden olarak iklim değişkliğini ve her 3-7 yıl arasında görülen El Nino hava dalgasını gerekçe gösteriyor.

Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, kalp ve böbreklerinde sorun yaşayanlar için daha tehlikeli olduğunu belirtiyor.