Reuters’ın aktardığına göre bu dev ortaklık kapsamında Anthropic, AMD’den on milyarlarca dolar değerinde yapay zeka sunucusu satın alacak.

Ortaklık sayesinde Anthropic, yapay zeka sistemlerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu devasa işlem kapasitesine rahatça erişirken AMD’nin en yeni nesil Instinct MI450 serisi yapay zeka çiplerinden 2 gigavata kadar kullanacak.

Sektörde büyük ses getiren bu dev adımın ardından AMD hisseleri borsada değer kazanmaya devam etti.

Yapay zeka yarışında Nvidia’nın domine ettiği pazardaki konumunu güçlendirmeye çalışan AMD, geçtiğimiz aylarda ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’la de benzer bir iş birliği yapmıştı.