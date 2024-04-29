Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, hayvan barınağının koşullarını iyileştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, hayvanların daha iyi koşullarda hayatlarına devam etmesi ve sahiplendirilecekleri güne kadar yaşamlarını sürdürebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

- Amcaoğlu: “Tam kapalı barınağa geçildi”

Konuyla ilgili olarak Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yapımı tamamlanmadan devraldıkları barınağın yeni modüllerin yarı açık durumdaki dam kısımlarını soğuk ve sıcak iklim koşullarına uygun olması için tam kapalı şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

-“Çevreyi de güzelleştiriyoruz”

Amcaoğlu, Gönyeli Hayvan Barınağı’nda üçüncü bir modülün altyapısını tamamladıklarını belirterek oluşturulan yeni yaşam alanında bir muayene odası ve tuvalete de yer verdiklerini belirtti.

Barınağın çevresi için de düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Amcaoğlu, “Çevreyi ağaçlandırmaya başladık. Mevcut yeni yapının rögar sistemini ve parkelenmesini de tamamladık” diye konuştu.

-“Minik canlarımızın refahı için hep daha güzelini yapacağız”

Amcaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Minik canlarımızın refahı için hep daha güzelini yapmaya devam edeceğiz. Rutin parazit ilaçlama ve aşılama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bir personelimiz tam zamanlı burada çalışıyor. Haşere kontrol ekibi de haftalık olarak pire, kene, sinek ve kemirgen ilaçlamasını ihmal etmiyor. Minik canlarımızın daha kaliteli ve refah ortamda yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlardan talebimiz barınakta yaşayan hayvanları görerek köpek sahiplenmek isteyen kişilerin barınağımızla iletişime geçmesidir.”