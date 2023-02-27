Altuncuoğlu: Esnafımız bizimle artık daha güçlü

Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan TESKOMB’a bağlı 2. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Yönetim Kurulu’na seçilen, Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, “Yönetim Kurulu’na seçilmemiz KKTC’ye verilen önemi gösteriyor. Esnafımızın artık bizimle birlikte eli daha da kuvvetlendi” dedi.

Altuncuoğlu, KKTC esnafının 500 bin TL yüzde 7,5 faizle 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabileceğini hatırlatarak, “Esnafımız, bunun dışında 1 milyon 500 bin TL yüzde 7,5 faizle 10 yıla kadar vadeyle iş yeri edindirme kredisine de başvurabilirler. İş aracı almak isteyenler için de 7 yıl vadeyle bu krediden faydalanabilirler” dedi.

Altuncuoğlu, esnafa çağrıda bulunarak, “Bankaların uyguladığı yüzde 40’lık faizler yerine bu krediden kullanabilirsiniz. Bu fırsat Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkemize sağladığı bir fırsattır” ifadelerini kullandı.