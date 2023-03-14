Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, tıp camiasının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi oluşturulması için çalıştıklarını kaydetti.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Bakan Altuğra şunları ifade etti:

"Sağlık alanında hizmet vermek ciddi bir emek ve sabır gerektirmektedir. Sağlık çalışanlarımız, salgınlar gibi yaşanan tüm zorluklarda halkın yanında olmuş, bizlere güven vermiştir. 14 Mart Tıp Bayramı sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelinin beklentilerinin de konuşulacağı önemli bir gündür.

İnsan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan tıp camiasının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarının çözülebilmesi için adım atılması gerektiğinin bilinciyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu bağlamada etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin oluşturulması için gerekli yasal düzenlemeler üzerinde de ilgili paydaşlarla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hayatlarını insanlık hizmetlerine adayan, halkın sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek için fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”