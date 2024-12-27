ABD'deki karışık işsizlik başvuruları verilerinin Fed’in faiz indirimlerine ilişkin görünüme dair ihtimalleri pek değiştirmemesinin ardından, altın istikrar gösterdi.

Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 634 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 987 TL'nin üzerinde seyrediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 219 bine düştü. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 223 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 220 bin olmuştu.

Fed'in 2024'teki son politika toplantısının ardından konuşan Başkan Jerome Powell, geçen hafta işgücü piyasasının endişe yaratmayacak şekilde soğuduğunu yineledi. Fed, Powell'ın enflasyonun daha da düşmesi gerektiğini vurgulamasıyla 2025'te beklenen faiz indirimi sayısını sınırladı. Düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumludur. Borsa İstanbul güne düşüşle başladı