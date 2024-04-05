Kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen "yatırım karşılığı vatandaşlık programı"ndan yararlanan yabancı “yatırımcı”yla ilgili 4 dosyanın incelenmesi son aşamaya geldi.

Fileleftheros’a göre, Rum Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı ve Polis Genel Müdürünün dünkü toplantısında, incelenmesi tamamlanarak karara bağlanan 4 dosyadan biri olan ve çok sayıda sorunlu “vatandaşlık” verilmesine aracı olan avukatlık bürosu hakkında iddianame hazırlanacak. Geriye kalan üç aracı için de aynı yol izleneceği belirtildi.

Şu ana kadar incelenen en ciddi meselenin, 100’ün üzerinde vatandaşlığa aracılık yapan ancak 20 “vatandaşlık” dosyası incelemeye alınan büyük bir avukatlık bürosuyla ilgili olduğu belirtildi. Avukatlık bürosu avukatları hakkında cezai kovuşturma yapılacağı, ortaya çıkacak suç unsurlarının saptanacağı ve her bir suçtan kimlerin sorumlu olduğunun belirleneceği kaydedildi.