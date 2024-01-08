Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu.
Oppenheimer gecenin en büyük ödülü olan "En İyi Drama Filmi" de dahil olmak üzere beş ödül kazandı.
Oppenheimer'daki rolleriyle Cillian Murphy "Drama dalında en iyi erkek oyuncu" ödülünü, Robert Downey Jr "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü, filmin yönetmeni Christopher Nolan da "En iyi yönetmen" ödülünü kazandı. Müzikleri Ludwig Göransson tarafından yapılan film beşinci ödülünü de "En iyi film müziği" dalında kazandı.
"İlk nükleer bombanın babası" olarak anılan esrarengiz bilim adamını ve atom bombasının keşfini anlatan Oppenheimer filmi, dünya çapında 995 milyon dolar hasılat yapmıştı.
Sinema dalında gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things oldu. Yedi dalda aday gösterilen filmdeki rolüyle Emma Stone müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
Drama film dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı Killers of the Flower Moon'daki (Dolunay Katilleri) rolüyle Lily Gladstone kazandı.
Dokuz kategoride aday gösterilerek, adaylıklarda başı çeken Barbie ise ödüllerde geride kaldı.
Bu yıl ilk kez verilen "Gişe başarısı" ödülünü ise dünya çapında yaklaşık 1,4 milyar dolar gişe hasılatı yapan Barbie filmi kazandı.
En iyi orijinal şarkı ödülünü de Barbie için yaptığı şarkıyla Billie Eilish O'connell ve Finneas O'connell aldı.
En iyi senaryo ödülü Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi) filmiyle Justine Triet ve Arthur Harari'ye giderken, en iyi animasyon filmi ödülü de Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin uzun süredir merakla beklenen The Boy and Heron filmine gitti.
Toplam beş adaylıkla yabancı filmler arasında en çok aday gösterilen film olan Güney Kore filmi Past Lives ise ödül kazanamadı.
Emma Stone Poor Things'deki rolüyle müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
-Televizyona 'Succession' damgası
81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon kategorisinde ise dördüncü ve son sezonu yayınlanan Succession dizisi ödülleri topladı.
Dizideki rolleriyle Sarah Snook ve Kieran Culkin, TV drama dalında en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.
Succession bir medya patronunu ve bu medya imparatorluğunun kontrolünü ele geçirmeye çalışan çocuklarının hikayesini anlatıyor.
Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla televizyon adaylıklarında başı çekiyordu.
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Altın Küre, 10 Mart'taki Oscar Ödülleri ile taçlanacak olan sinema ve dizi ödülleri sezonunun ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyor.
Bu yılki ödül töreninin sunucusu Amerikalı komedyen ve aktör Jo Koy'du.
Ödüllerin tam listesi şöyle:
En iyi film - drama: Oppenheimer
En iyi film - müzikal/komedi: Poor Things
En iyi yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
En iyi aktris - drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
En iyi aktör - drama: Cillian Murphy - Oppenheimer
En iyi aktris - müzikal/komedi: Emma Stone - Poor Things
En iyi aktör - müzikal/komedi: Paul Giamatti - The Holdovers
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
En iyi senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari
En iyi film müziği: Ludwig Göransson - Oppenheimer
En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For? (Barbie) - Billie Eilish O'connell, Finneas O'connell
En iyi animasyon filmi: The Boy and the Heron - Hayao Miyazaki
Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of a Fall
En iyi gişe başarısı ödülü: Barbie
En iyi TV stand up komedyeni: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon
En iyi TV dizisi - drama: Succession
En iyi TV dizisi - müzikal/komedi: The Bear
En iyi kadın oyuncu - TV drama: Sarah Snook - Succession
En iyi erkek oyuncu - TV drama: Kieran Culkin - Succession
En iyi kadın oyuncu - TV müzikal/komedi: Ayo Edebiri - The Bear
En iyi erkek oyuncu - TV müzikal/komedi: Jeremy Allen White - The Bear