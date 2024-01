Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu.

Oppenheimer gecenin en büyük ödülü olan "En İyi Drama Filmi" de dahil olmak üzere beş ödül kazandı.

Oppenheimer'daki rolleriyle Cillian Murphy "Drama dalında en iyi erkek oyuncu" ödülünü, Robert Downey Jr "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü, filmin yönetmeni Christopher Nolan da "En iyi yönetmen" ödülünü kazandı. Müzikleri Ludwig Göransson tarafından yapılan film beşinci ödülünü de "En iyi film müziği" dalında kazandı.

"İlk nükleer bombanın babası" olarak anılan esrarengiz bilim adamını ve atom bombasının keşfini anlatan Oppenheimer filmi, dünya çapında 995 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Sinema dalında gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things oldu. Yedi dalda aday gösterilen filmdeki rolüyle Emma Stone müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Drama film dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı Killers of the Flower Moon'daki (Dolunay Katilleri) rolüyle Lily Gladstone kazandı.

Dokuz kategoride aday gösterilerek, adaylıklarda başı çeken Barbie ise ödüllerde geride kaldı.

Bu yıl ilk kez verilen "Gişe başarısı" ödülünü ise dünya çapında yaklaşık 1,4 milyar dolar gişe hasılatı yapan Barbie filmi kazandı.

En iyi orijinal şarkı ödülünü de Barbie için yaptığı şarkıyla Billie Eilish O'connell ve Finneas O'connell aldı.

En iyi senaryo ödülü Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi) filmiyle Justine Triet ve Arthur Harari'ye giderken, en iyi animasyon filmi ödülü de Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin uzun süredir merakla beklenen The Boy and Heron filmine gitti.

Toplam beş adaylıkla yabancı filmler arasında en çok aday gösterilen film olan Güney Kore filmi Past Lives ise ödül kazanamadı.

Emma Stone Poor Things'deki rolüyle müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

-Televizyona 'Succession' damgası

81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon kategorisinde ise dördüncü ve son sezonu yayınlanan Succession dizisi ödülleri topladı.

Dizideki rolleriyle Sarah Snook ve Kieran Culkin, TV drama dalında en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.

Succession bir medya patronunu ve bu medya imparatorluğunun kontrolünü ele geçirmeye çalışan çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla televizyon adaylıklarında başı çekiyordu.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Altın Küre, 10 Mart'taki Oscar Ödülleri ile taçlanacak olan sinema ve dizi ödülleri sezonunun ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyor.

Bu yılki ödül töreninin sunucusu Amerikalı komedyen ve aktör Jo Koy'du.

Ödüllerin tam listesi şöyle:

En iyi film - drama: Oppenheimer

En iyi film - müzikal/komedi: Poor Things

En iyi yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En iyi aktris - drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En iyi aktör - drama: Cillian Murphy - Oppenheimer

En iyi aktris - müzikal/komedi: Emma Stone - Poor Things

En iyi aktör - müzikal/komedi: Paul Giamatti - The Holdovers

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En iyi senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari

En iyi film müziği: Ludwig Göransson - Oppenheimer

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For? (Barbie) - Billie Eilish O'connell, Finneas O'connell

En iyi animasyon filmi: The Boy and the Heron - Hayao Miyazaki

Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of a Fall

En iyi gişe başarısı ödülü: Barbie

En iyi TV stand up komedyeni: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon

En iyi TV dizisi - drama: Succession

En iyi TV dizisi - müzikal/komedi: The Bear

En iyi kadın oyuncu - TV drama: Sarah Snook - Succession

En iyi erkek oyuncu - TV drama: Kieran Culkin - Succession

En iyi kadın oyuncu - TV müzikal/komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En iyi erkek oyuncu - TV müzikal/komedi: Jeremy Allen White - The Bear