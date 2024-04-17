Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, İran'ın saldırısına vereceği olası yanıtın bölgesel yangını tetikleyebileceği endişesiyle İsrail'e "ihtiyatlı ve sorumlu" davranma çağrısında bulundu.

Baerbock, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Tel-Aviv'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail'in yakın bir dostu olarak bugün büyük endişelerimi açıkça ifade ettim. Bölge, sonucu tamamen öngörülemeyen bir duruma adım adım sürüklenmemelidir. Şimdi herkes sağduyulu ve sorumlu bir şekilde hareket etmelidir" dedi.

Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını teyit eden Baerbock, İran ve müttefiklerine Orta Doğu'da gerilimi daha fazla tırmandırmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, "Avrupa Birliği (AB) olarak İran'a büyük yaptırımlar uyguladık ve bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bu son derece tehlikeli durumun bölgesel bir yangına dönüşmemesi de büyük önem taşıyor" dedi.

Baerbock, Orta Doğu'da geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için tüm aktörlerden sağduyu ve itidalle hareket etmelerini beklediklerini kaydetti.