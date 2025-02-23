Almanya, erken federal seçimler için sandık başına gitti. 630 sandalyeli Federal Meclis (Bundestag) seçiminde Hristiyan Birlik CDU/CSU partileri ve muhafazakar başbakan adayı Friedrich Merz seçimi önde bitirdi.

Sandık çıkışı yapılan anketler sonucunda belirlenen resmi olmayan ilk oranlara göre CDU/CSU, oyların yüzde 29’unu almayı başardı. Birlik, bir önceki seçimde yüzde 24,1 oranında destek bulmuştu.

Alice Weidel’in başını çektiği aşırı sağ parti Almanya için Alternatif (AfD), yüzde 19,8 oyla ikinci sırada yer aldı. Göçmen ve İslam karşıtlığının yanısıra, Avrupa Birliği’den çıkış önerileriyle dikkat çeken parti, 2021’de yüzde 10,4 aldıktan sonra bu kez oylarını neredeyse iki kat arttırmayı başardı.

Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki sosyal demokrat SPD, seçimi tarihindeki en kötü sonuçla, oyların sadece yüzde 16’sını alarak tamamladı. SPD, 2021’deki seçimde yüzde 25,7 oy alarak birinci parti olmuştu.

Yeşiller’in ve Başbakan adayları Robert Habeck’in oy oranı ise ilk tahminlere göre yüzde 13,3 olarak belirlendi. Yeşiller, geçen seçimde yüzde 14,8 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Yüzde 5 barajını aşarak meclise girmeyi başaran Sol Parti, yüzde 9 oy aldı.

Liberal FDP ve sol-milliyetçi BSW'nin yüzde 5 barajını aşıp aşmayacağı ise henüz netleşmedi.

Bu sonuçlara göre, bir önceki seçimlere kıyasla en büyük kazananlar AfD ve Birlik Partileri olurken, en büyük kaybedenlerse SPD ve FDP oldu. Bundan birkaç hafta önce anketlerde yüzde 3 olarak belirlenen Sol Parti de, beklenenden çok daha fazla oy alarak sürpriz yaptı.

Hangi hükümet olası?

Kesinleşmeyen sonuçlara göre yeni hükümet için en güçlü başbakanlık adayı, seçimi kazanan Hristiyan Demokrat Birlik’in lideri Friedrich Merz. Ancak Merz’in hükümet kurabilmek için olası bir koalisyon ortağıyla birlikte en az 316 milletvekiline ihtiyacı var. İlk tahminlerde olduğu gibi, Sol Parti'nin meclise girmesi, BSW ve FDP partilerinin barajın altında kalması durumunda, CDU/CSU ve SPD'nin ikili bir koalisyon kurması en yakın seçenek olarak görülüyor

Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin tümü, aşırı sağcı AfD ile koalisyon kurmayacağını açıklamış durumda.