Almanya'da, şiddetli yağmur ve karların erimesi nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ren Nehri'nin üzerinde bulunan Maxau bölgesi, nakliye işlemlerine kapatıldı.

Alman iç su yolları navigasyon ajansı WSA'dan yapılan açıklamada, şiddetli yağmur ve ani sıcaklık artışının karları eritmesi nedeniyle Ren Nehri'nde su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Su seviyesindeki artış sebebiyle Maxau bölgesinde taşımacılık faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Bölgede taşımacılığın 15 Aralık Cuma gününden sonra yeniden başlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, Duisburg ve Köln gibi nehrin geçtiği önemli noktalarda nakliyatların normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

Yüksek su seviyeleri, petrol ürünleri, kömür, kalorifer yakıtı, kum, tahıl ve yem gibi ürünler taşıyan gemilerin köprü altlarından geçmeleri için gerekli olan yeterli boşluğun bulunmaması anlamına geliyor.

Ren Nehri üzerinde yapılan taşımacılık faaliyetleri, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalmasından da olumsuz etkilenmişti.