Almanya’nın doğusundaki Saksonya eyaletinde bulunan Gohrischheide doğal koruma alanındaki ormanlık bölgede çıkan yangın nedeniyle Neudorf Mahallesi’nin de tahliye edileceği bildirildi.

Meissen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gohrischheide’de çıkan orman yangınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 269 nüfuslu Neudorf Mahallesi’nin tahliye edileceği bilgisi paylaşılırken, Meissen Kaymakamı Ralf Haensel’in, Zeithain ve Wülknitz beldeleri ile Gröditz kasabası için "afet alarmı" verdiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Haensel, "afet alarmı" vermekle yangınla mücadelede diğer eyaletlerdeki kaynaklara da erişim sağlanabileceğini aktardı.

Yangının Brandenburg eyaletini de etkilediğine işaret eden Haensel, bölgedeki yangının boyutunu şu anda tahmin edemediklerini vurguladı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, yangının büyüklüğünün henüz netleşmediği, Meissen Belediyesi’nin etkilenen alanı 200 hektar olarak bildirdiği, sahadaki itfaiye ekiplerinin ise bu alanın yaklaşık 1000 hektar olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Bölgenin eski bir askeri eğitim alanı olması nedeniyle, buradaki mühimmat kalıntılarının patlaması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangın nedeniyle dün Heidehauser Mahallesi’nde yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

Öte yandan, Thüringen eyaletindeki Saalfeld-Rudolstadt bölgesinde çıkan orman yangınının devam ettiği bildirildi.

Bölgenin İtfaiye Şefi Christian Patze, yağmurun yağması ve sıcaklıkların düşmesinin yangınla mücadeleye katkı sağladığını ancak rüzgarın alevleri körüklemesinin çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti.

Brandenburg eyaletinde ise Jüterbog kenti yakınlarında çıkan ve 165 hektarlık alanı etkileyen orman yangınının kontrol altına alındığı kaydedildi.