Almanya'da aile içi şiddet mağdurlarının sayısı 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 6,5 artarak 256 bini geçti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Aile Bakanı Lisa Paus'un Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkan Yardımcısı Martina Link ile kamuoyuna açıkladığı 2023 yılı aile içi şiddet raporuna göre, Almanya'da 2023 yılında 256 bin 276 kişi aile içi şiddet mağduru oldu.

Bu tür şiddete maruz kalanların yüzde 70'ini kadınların oluşturduğu kaydedildi.

Aile içi şiddet vakalarında 2022 yılında 2021'e göre yüzde 8'lik artış görülmüştü.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, “Toplum olarak kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti araştırdığımızı, müdahale ettiğimizi ve hiçbir koşulda kabul etmediğimizi açıkça belirtmeliyiz. Etkilenenleri güçlendirmek ve onları suçluları bildirmeye teşvik etmek istiyoruz. O zaman daha fazla fail cezai olarak sorumlu tutulabilir. Kimse şiddet mağduru olmaktan utanmamalı. Suç hiçbir zaman mağdurda değil, her zaman faildedir." dedi.

Federal polis noktalarında şiddetten etkilenen kadınlar için sürekli bulunacak sayaçlar kurulacağını aktaran Faeser, özel eğitimli memurların şikayetleri buraya kaydedip yardımcı olabileceğini belirtti.

Faeser, "Ayrıca başka bir adımı da tartışıyoruz. Failler elektronik bileklikle takip edilirse polis acil bir durumda daha hızlı müdahale edebilir ve kadına yönelik şiddetin yeniden başlamasını daha iyi önleyebilir." ifadesini kullandı.

Federal Kadın Bakanı Lisa Paus ise “Aile içi şiddete ilişkin ciddi oranda artan rakamlar üzücü bir gerçeğin korkutucu boyutlarını bir kez daha gösteriyor. Şiddet gündelik bir olgudur, bu kabul edilemez. Bu beni derinden etkiliyor. Federal hükümetin amacı başta kadınlar olmak üzere tüm insanları şiddetten etkili bir şekilde korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.