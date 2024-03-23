Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Moskova'da masum konser izleyicilerine yönelik bu korkunç terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Moskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte yas tuttuklarını belirtti.

Rusya'daki insanların acısını paylaştığını bildiren Baerbock, "Sadece rock konserine gitmek isteyen masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü. Biz her yerde insanlık dışı korkak terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor etmişti.

