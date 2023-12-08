Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail’e Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyması ve sivil halkı koruması çağrısında bulundu.

Fischer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin "Alman hükümeti, İsrail iki ayda 20 binden fazla Filistinliyi öldürmüşken, Gazze’nin güneyine kaçan insanlara ateş ederken ona koşulsuz destek verebilmeyi, ateşkes çağrısı yapamamayı hangi evrensel değerlerle bağdaştırıyor? Bunun bir katliam olmadığını savunuyorsanız o halde bize bir katliam tanımı yapar mısınız?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

İsrail’in güvenliğinin Almanya’nın devlet meselesi olduğunu yineleyen Fischer, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına maruz kaldığını ve büyük acılar yaşadığını söyledi.

Fischer, ancak Filistinlilerin de büyük acılar yaşadığını gördüklerini belirterek, "Burada Gazze'deki halkın insani ve güvenlik durumundan son derece endişe duyduğumuzu defalarca açıkça ifade ettim. İnsanların acilen insani yardım malzemelerine erişime ihtiyacı var. Gazze'ye daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırılmalı.” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye kapsamlı insani yardımların erişmesi için çaba sarf ettiklerini savunan Fischer, "İnsani yardım erişiminin nasıl daha da genişletilebileceği konusunda tüm taraflarla görüşmeler içindeyiz. Ayrıca insani yardımların Gazze'ye girebilmesi ve insanlara yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara insani aranın yeniden sağlanması amacıyla çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fischer, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çok dar bir alanda çok sayıda insanın bulunduğunu, bunun askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görme riskini artırdığını belirterek, İsrail'in bunu dikkate alması ve sivil acıları önlemesinin özellikle önem taşıdığını kaydetti.

- "Çok sayıda Filistinli ve sivil bu savaşın kurbanı oldu"

Sözcü Fischer, “İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması önemlidir ve İsrailli ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerde bunu çok net bir şekilde dile getiriyoruz. Halihazırda çok sayıda Filistinli ve sivil bu savaşın kurbanı oldu. Bu nedenle Gazze'deki sivillerin korunması çok daha büyük bir önem taşımaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin ve Avrupa Birliği’nin savaşın başından bu yana insani acıların hafifletilmesi ve sivil halkın zarar görmesinin mümkün olduğunca engellenmesi için çalıştığını savunan Fischer, bu konuda İsrail ile görüşmeler yapıldığını anlattı.

Fischer, “Ancak Hamas, aynı zamanda Gazze'deki Filistinli sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmaktadır. Bunu da birçok kez ele aldık. Hamas, insanları savaş alanına sürüklüyor ve devam eden saldırılarıyla sivillerin ölümünden de sorumlu. Bu nedenle Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'deki Filistinliler ve İsrail halkı için bir tehdit oluşturmaması önemlidir.” dedi.

Hamas’ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik saldırılarına devam edebildiği sürece kalıcı barışın mümkün olmayacağını ileri süren Fischer, “Bize göre İsrail’in yeni aşamada nasıl hareket edeceği önemli. İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyma, sivillerin acılarını hafifletme ve sivil halkı koruma sorumluluğu var.” ifadelerini kullandı.

Fischer, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupla ilgili, Guterres’in durumun ciddiyetinin altını çizdiğini, Güvenlik Konseyinin bugün konuyu ele alacağını söyledi.