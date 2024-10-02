Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un iki yıl aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığı bildirildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Scholz iki yıldır yüz yüze konuşmadığı, Aralık 2022'den bu yana da telefonda konuşmadığı Rus liderle temas kurmayı düşünüyor.

Başbakanlığa yakın kaynaklardan alınan ve Alman basınında büyük yankı uyandıran haberlere göre, Scholz, kasım ayında Brezilya’da düzenlenecek olan G20 zirvesi öncesinde Putin’le bir telefon görüşmesi yapmayı hedefliyor.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başlamadan önce Putin’le sık sık iletişim kurmuş ve askeri operasyondan vazgeçirmek için çaba sarf etmiş, ancak savaşın başlamasıyla birlikte diplomatik temaslarını dondurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi diğer Batılı devlet ve hükümet başkanları da savaşın başlamasından bu yana Putin ile telefonda görüşmedi.

-Scholz için, “Batılı devletlerin barış girişimlerinin sözcüsü” yorumu yapılıyor

Olaf Scholz’un Vladimir Putin ile yapmayı planladığı görüşmenin ana konularının, Ukrayna’daki savaş ve Avrupa’nın enerji güvenliği olması bekleniyor. İtalyan La Repubblica gazetesi, Alman hükümetinin Minsk anlaşmalarını örnek alan bir barış planı hazırladığına dair bir haber yayımlamıştı.

Bu plana göre, Ukrayna’nın bazı topraklarının Rusya’ya devredilmesi ihtimali göz ardı edilmiyordu. Scholz’un girişiminin, diğer Batılı müttefiklerle bağlantı kurularak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Olası bir görüşmenin, ABD Başkanı Joe Biden‘in 10 Ekim’de Berlin’e yapacağı ziyarette de ele alınacağından yola çıkılıyor. Biden görevden ayrılmadan önce Avrupa'ya yapacağı son ziyarette ayrıca, 12 Ekim'de Almanya'da Ramstein formatında Ukrayna'nın müttefiklerinin katılacağı bir toplantıya başkanlık edecek.

Scholz’un girişiminin, Zelenski’nin Batı ülkelerine sunduğu “zafer planı” ile örtüştüğü ifade ediliyor.