Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze’ye yeteri kadar insani yardım ulaşmadığını belirterek, insani yardım taşıyan daha fazla tırın Gazze’ye girmesini talep etti.

Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığını aktaran Scholz, burada ortak bir tutumun ortaya koyulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Scholz, Refah’a büyük bir saldırı yapılması konusunda büyük endişeler taşıdıklarını yineleyerek, "Bu nedenle savaşın nasıl olması gerektiği konusunda net görüşlerimiz var. Bunun sivil halkta kayıplara yol açmaması gerekir." dedi.

Gazze’ye giren insani yardımların "çok az" olduğunu vurgulayan Scholz, havadan yardımların indirilmesine ve deniz yoluyla yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına ilişkin yeni yolların bulunmasının iyi, ancak bunların hepsinin yetersiz olduğunu söyledi.

Scholz, Gazze’ye bugünkü gibi günde 200 değil, 500’den fazla insani yardım taşıyan tırın girmesi gerektiğini belirterek, “Bu, yeni sınır kapılarının açılması ve diğer pek çok olanakla sağlanmalıdır. Biz bunu önemli buluyoruz.” diye konuştu.

Ukrayna’daki savaşın da zirvede yoğun bir şekilde görüşüldüğünü aktaran Scholz, Ukrayna’yı gerektiği sürece destekleyeceklerini yineledi.

Scholz, Ukrayna’ya desteğin AB tarafından da yoğunlaştırılması kararını aldıklarını ifade ederek, bunun silahların sadece Avrupa’da değil, Avrupa dışından da tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı da içerdiğini kaydetti.