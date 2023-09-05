Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’da kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısını yeni bir düzenleme ile hızlıca artıracaklarını bildirdi.

Scholz, Almanya’nın Münih kentindeki Münih Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2023) fuarının resmi açılışını yaptı.

Şansölye Scholz, Almanya’da elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının sayısının artırılması için destek sözü vererek, "Önümüzdeki haftalarda, tüm petrol istasyonlarının yüzde 80'inin işletmecilerini elektrikli otomobiller için en az 150 kilowatt'lık hızlı şarj seçenekleri sunmasını gerektirecek bir yasayı çıkaran Avrupa'daki ilk ülke olacağız." dedi.

Bunun da elektrikli araçlar için menzil endişesini geçmişte bırakacağına işaret eden Scholz, Alman Kalkınma Bankası'nın da (KfW) sonbaharda güneş enerjisi sistemleri ve enerji depolama sistemleriyle birlikte özel şarj istasyonlarının kurulumunu teşvik edecek bir program başlatacağını bildirdi.

Scholz, 2030 yılına kadar 15 milyon elektrikli otomobilin Almanya yollarına sunulması hedefini hatırlatarak, otomobil üreticilerine daha ucuz elektrikli otomobilleri piyasaya sürme çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa'da pazar payını artırmayı hedefleyen Çinli elektrikli otomobil üreticilerden gelen rekabet baskısı konusunda, “Rekabet bizi korkutmamalı, teşvik etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya’da kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı 90 bin olurken, ülkede 700 binden fazla özel şarj istasyonu bulunuyor.

Almanya'nın emisyon salımı hedeflerine ulaşması için 2030’a kadar trafikte 15 milyon elektrikli otomobilin olmasını hedefleniyor. Alman hükümeti, 2030’a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Bu arada, Almanya'da 1 milyondan fazla istihdam, otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor.