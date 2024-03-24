Ülke genelinde dün alkollü sürücülerin neden olduğu 3 trafik kazası meydana geldi. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Alsancak’ta Mehmet Sarıkaya (E-53) dün 17.30 sıralarında 200 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki KS 487 plakalı otobüsle doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve çembere geldiği için yavaşlayan Bilge Azgın (E-43) yönetimindeki SB 209 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan SB 209 plakalı araç, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yine çembere geldiği için yavaşlayan Darko Molerovıkj (E-49) yönetimindeki VY 520 plakalı salon aracın arka kısmına vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, KS 487 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Sarıkaya tutuklandı. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını, VY 537 plakalı araç sürücüsü Cemil Kavalcı’nın tutuklandığını açıkladı.

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde dün gece 22.30 sıralarında, Üstün Gözen (E-36) 160 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki JL 778 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Çemberin'de dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol içerisindeki trafik adasının bordür taşlarına, ada ve çember üzerinde bulunan trafik levhalarına çarpan sürücü polis tarafından tutuklandı.

Lefkoşa’da bu sabah 03.30 sıralarında meydana gelen kazada ise Ramazan Taşdelen (E-36), 253 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki KZ 253 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Cem Arçay (E-25) yönetimindeki PS 891 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, KZ 253 plakalı araç sürücüsü Ramazan Taşdelen tutuklandı.