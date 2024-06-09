Girne’de alkolü sürücü kazaya sebebiyet verirken şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 02.00 civarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde Ekaterina Borisova, K-38) 534 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki YH 554 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ramazan Suğur (E-32) yönetimindeki LZ 574 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan YH 554 plakalı araç sürücüsü Ekaterina Borisova tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.