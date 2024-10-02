Aliyev, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar Forumu'nın katılımcılarına mektup gönderdi.

Mektubunda Azerbaycan'ın egemenlik ve anayasal düzenini tam sağladığını vurgulayan Aliyev, ülke topraklarındaki ayrılıkçılığa son verdiklerini kaydetti.

Aliyev, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarını hiçe sayarak Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu, işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yerinden edildiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın 30 yıllık işgalinin ağır sonuçlarının halen devam ettiğini, insanların yaşamları ve çevre için büyük tehdit oluşturduğunu belirten Aliyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan uzun süre işgal altındaki topraklarımızda ekoloji katliamı, şehir katliamı ve kültür katliamı gerçekleştirdi. Topraklarımız ve nehirlerimiz kirletildi, ormanlarımız yok edildi, şehir ve köylerimiz yıkıldı. Topraklarımız mayınlandı. Dini ve kültürel anıtlarımız yerle bir edildi. Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'ndaki kayıp kişilerin akıbeti ve toplu mezarların kesin yerleri hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Ermenistan, işlediği tüm bu suçlardan dolayı özür dilemelidir."