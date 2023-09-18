Türkiye’nin Pile bölgesinde, BM Barış Gücü’nün statüsüne dair ayrı bir anlaşma (SOFA) yerine, diplomatik deyimle “Rules of Engagement” elde etmek istediği iddia edildi.

Alithia'da yer alan haberde, Türkiye’nin Pile bölgesinde angajman kuralları elde etmek istediği ileri sürülerek, “Tehlikeli bir oyun oynanmakta olduğu" kaydedildi.

Talep edilen angajman kurallarının BM Barış Gücü, Türk makamları ve (gazetenin ifade ettiği şekliyle) “daha da kötüsü” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti makamları arasında olduğunu belirten gazete, “Kıbrıs Türk tarafının istediği egemen eşitliğe de uyumlu, çok ciddi bir mesele söz konusudur çünkü askerî angajman kuralları bir ülkenin, başka bir ülkeden gelen ihlal veya tehdide göstereceği askerî tepki eylemlerini ve derecesini belirler” ifadelerine yer verdi.

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi sırasında Kıbrıs sorununda çıkmazın kırılması ve sürecin ilerlemesine onay vermesini istediği vurgulandı.

Yunanistan diplomatik kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi halinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “ağır baskılara ve açı kararlar almaya hazır olması gerektiğini” vurgulayarak, “Kıbrıslı Rumların çözüm planını reddetmesinin bu kez, Kıbrıslı Türklerin kendi gelecekleri hakkında karar verme haklarının ileri götürülmesi sonucunu doğurabileceği" uyarısı yaptı.