Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Dükkan açma" ve "Müstahdem tarafından hırsızlık" suçlarıyla ilgili yargılanan Ali Yağmur hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Barkın, Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisi'nde çalışan sanığın 24 Nisan 2023 tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkânın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Yargıç, sanığın ayrıca dükkâna ait bir motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı.Olayın ardından kayıplara karışan sanığın aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden yargıç,11 Ağustos tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Yapılan soruşturma sonucu sanığın ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Barkın, sanığın işlediği suçların ciddiyetine vurgu yaparak, bu tür suçların toplumu huzursuz eden suçlar olduğunu dile getirdi. Barkın, sanığı oy birliği ile 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.