Araştırmacı yazar Ali Nesim, 10’uncu ölüm yıldönümü nedeniyle Zeytinlik Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı yapan Ali Nesim’in 10’uncu ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine, yetkililerin yanında eşi Tülay Nesimoğlu ve oğlu Tayfun Nesimoğlu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ile sevenleri katıldı.

Kabri başında yapılan konuşmalarda, ölümünün 10’uncu yıl dönümünde Ali Nesim’i saygı ve özlemle andıklarını dile getiren Girne Belediyesi Müdürü Hüseyin Köle, tarihimizde önemli yeri olan ve toplum içinden çıkan bu kadar kıymetli bir isim olan Ali Nesim’i saygı ile andıklarını kaydetti.

Ali Nesim’in 10’uncu ölüm yılı nedeniyle gerçekleşen törene katılan herkese teşekkür eden Tayfun Nesimoğlu da, babasının eserlerinin hala yaşadığını ve sevdiklerinin sayesinde yaşatılmaya devam ettiğini dile getirdi. Nesimoğlu, Ali Nesim’in “Şahmaran” isimli kitabının da “storytel” uygulamasından, Osman Alkaş’ın sesinden dinlenebileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Ali Nesim’in ölümünün 10’uncu yılında kabri başında anma törenine katılan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur da, yazar Ali Nesim’le birlikte kitap çıkardıklarını, aynı odada yıllarca çalıştıklarını ve Nesim'in kendisine babalık yaptığını dile getirdi. Öznur, ölümünün 10’uncu yılına özel yaptıkları çalışmada ise Ali Nesim’in “Şahmaran” isimli kitabına “storytel” uygulamasından bugün itibari ile ulaşılabileceğini de konuşmasına ekledi.

Ali Nesim’in anısına gerçekleştirilen anma törenine katılan Zeytinlik Muhtarı Hatice Aydın, Ali Nesim’in yine sevenlerini bir araya topladığını dile getirdi. Aydın, Ali Nesim’i saygı ve özlemle andıklarını, Zeytinlik Köyü için büyük bir değer taşıdığını ve onun sayesinde köylerini daha da çok sevdiklerini söyledi.

-Ali Nesim kimdir?

10 Ocak 1941’de Zeytinlik (Templos) köyünde doğan Ali Nesim Nesimoğlu, Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden biriydi. Lefkoşa Türk Lisesi'nden sonra Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Sosyoloji ve Felsefe Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü de yapan Ali Nesim; edebiyat, toplumsal konular ve Kıbrıs Türk insanı konularındaki araştırma-incelemeleri ile tanınıyordu. Nesim, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığı da yaptı. Nesim, zeytin sevgisiyle ilgili son kitabı “Bir Zeytin Ağacının Feryadı”nın önsözünde “Bu kitapta en iyi dostlarım bildiğim ağaçların trajik öyküsünü anlatmaya çalıştım ve bunu kaçınılmaz bir görev olarak bildim” ifadelerine yer vermişti.