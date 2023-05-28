Üstel ve Başman’a, UBP’li bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerinde, UBP’den aday olma gerekçelerini anlatan Ali Başman, siyasi ve ekonomik istikrarın önemine vurgu yaptı.

Başman, “25’inci milletvekili ile meclisin yarısında yer alacağız. Bu da bir nevi tek başına iktidar demek... İstikrarı güçlü bir şekilde yakalamak demek" diye konuştu.

25’inci milletvekilliğini kazanarak 2027'ye kadar iktidarda kalacaklarını vurgulayan Başman, “2027'ye kadar ülkeye hizmetler kesintisiz devam edecek” dedi.

Başman, UBP ve destekçilerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Çok iyi çalışmaya başladık. Her bölgede şahsıma ve UBP'ye gösterilen ilgi bizleri daha da heyecanlandırıyor, motive ediyor. Favori biziz. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden itibaren UBP her seçimin favorisidir. UBP’li isterse, UBP seçim kaybetmez. Bu seçim, sadece oy vererek değil, çok çalışarak sandıktan zaferle çıkacağız.

UBP’nin büyüklüğü, sorumluluğumuzu da artırıyor. Bu sorumluluk rehavet değil, ülkemize duyduğumuz sevginin de sorumluluğunu getirecek. Hep birlikte çok iyi çalışmaya devam edeceğiz.”

- Üstel: “UBP, icraat partisidir”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel de KKTC’nin kalbi Karpaz’ın konuksever insanları ile bir arada bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Konuşmasında yerel seçimde “muhalefetin yalanları olduğunu” söyleyen Üstel, "5 ayda belediyeler batacak, kapanacak, çalışanlar dışarı atılacak denildi. Bugün ise muhalefetin belediye başkanları gelip bize teşekkür ediyor. İyi ki belediyeleri birleştirdiniz ve batacak olanları kurtardınız diyorlar” diye konuştu.

Üstel, “Daha yapılacak işler var. İş yapmak, yürek ister, cesaret ister. Bu da bizde var. Gücümüzü artırmak için bir milletvekili daha kazanmak istiyoruz. Çok iyi bir adayla yola çıktık. Sayın Ali Başman'ın da kazanmasıyla gücümüze güç katacağız” diye konuştu.

Gençlerin ülkede kalması için 20 yıl sonra sosyal konut projelerini hayata geçirdiklerine işaret eden Üstel, başvuruların temmuzda başlayacağı müjdesini verdi.

Ekonomik büyüme, güçlü bir mali yapı ve gençlere yeni istihdam alanları için siyasi istikrarın önemine vurgu yapan Üstel, "Çıkaracağımız tek milletvekili çok önemli hale gelmiştir. Sizlerden Ali Başman için destek istiyoruz. Nasıl olsa kazanır demeyelim. Kazanmak için çalışacağız. Ali Başman kardeşimizi 25 Haziran'da 25. vekil olarak bağrımıza basacağız" diye konuştu.