Yangın
Alayköy’de mantar çiftliğinin güney kısmında dün henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 10 dönümlük tarla içerisindeki anızlar yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın
Alayköy’de mantar çiftliğinin güney kısmında dün henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 10 dönümlük tarla içerisindeki anızlar yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P