Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Ayça Alav’ın 22 Aralık'ta işyerinde öldürülmesi olayıyla ilgili dün akşam tutuklanan iki zanlıya üç gün tutukluluk emri verdi.

Pile’de dün akşam tespit edilerek tutuklanan 32 yaşındaki zanlılar, B.G.K. ile V.S.M.T bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen duruşmada, Müfettiş Muavini Hüseyin Zafer iki zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Olguları aktaran Zafer, 22 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Hitbit isimli işyerinde B.G.C. ile V.S.M.’nin Ayça Alav’ı taammüden öldürdükten sonra TL ve döviz paraları sirkat edip soyduklarını, olay yerinden ayrılarak gayri yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiklerini söyledi.

Zanlıların dün tespit edilip tutuklandığını ve bugün gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini dile getiren Zafer, zanlılar için üç gün tutukluluk kararı talep etti.

Savcı Hasan Boşnak da, ülkede infial yaratan vahim denecek türde bir olayla karşı karşıya kalındığını, zanlıların Ceza Yasası’nda en ağır ceza gerektiren suçlardan biriyle methaldar olduklarını dile getirerek üç gün tutukluluk talebinde bulundu.

Bu sırada avukatı olmayan zanlılara üç gün tutukluluk kararına itirazları olup olmadığı soruldu. Söz alan zanlılar, "iş yerinden ayrıldıklarında Ayça Alav’ın yaşadığını, onu öldürmediklerini, isteyerek yapmadıklarını" iddia etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların üç gün tutuklu kalması kararını verdi.