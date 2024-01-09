Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ı öldürüp, soygun suçu da işleyerek kaçan ve 18 gün sonra Pile köyünde yakalanan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mısır’a kaçmayı planladıkları öğrenilen zanlılar hakkındaki olguları Müfettiş Hüseyin Zaifer aktardı. Zaifer, zanlıların taammüden adam öldürme ve soygun suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis, Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, yüzünü koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi. Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, döviz ve TL çaldıklarını açıkladı. Polis, yapılan otopsi sonucu Alav'ın ölüm nedeninin “ağız-burun kapaması, boyun basısı ve asfiksi olduğunun” belirlendiğini açıkladı. Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho ve Pakistanlı Sadam Hussain’in yardımı ile Güney Kıbrıs’a kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların 9 Ocak tarihinde tutuklandıklarını, ifadelerinde olayı detaylı bir şekilde anlatıp suçlarını kabul ettiklerini açıkladı. Polis müfettişi, alınması gereken ifadeler olduğunu, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine polis, zanlıların Pile köyünde yakalandığını ifade etti.

Söz hakkı verilen zanlılardan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte, “Biz oradan çıktığımızda kadın yaşıyordu. Biz gittikten sonra öldü. Yaptığım hiçbir şeyi kadını öldürmek için yapmadık, isteyerek öldürmedik.” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.