Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, patatesteki fiyat dalgalanmalarının ülkede yıllardır tarımda yapılan hataların sonucu olduğunu belirtti.

Alas, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Türkiye'de ve Güney Kıbrıs'ta patates fiyatlarının KKTC'den daha düşük olmasını, KKTC'de uzun yıllardır uygulanan yanlış tarım politikalarının bir sonucu olarak” değerlendirdi. Alas, “patateste yaşanan fiyat dalgalanmalarının "sadece bir sebep değil, yıllardır süregelen tarımsal hataların sonucu" olduğunu belirtti ve bu tarımsal sorunların çözülmesi için atılması gereken adımlarla ilgili bazı önerilerde bulundu.

Alas, tarımsal sorunların çözülmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Ülkenin nüfusu (De facto ve De jure) bilinmeli, gerçek verilere göre yıllık ve dönemsel ihtiyaçlar belirlenip ona göre üretim planlaması yapılmalı (kısa-orta-uzun vadeli), üretim fazlası durum oluşursa diye hasat sonrası depolama ve sanayi geliştirilmeli ki hem üretici ve ürün korunabilsin hem de tüketicinin gıdaya erişebilirliği sağlansın, Doğrudan gelir desteği, teşvik ve benzeri kaynaklar yerine üretimi ve kaliteyi artıracak, başta işçilik olmak üzere bir çok girdi maliyetini düşürecek tarımsal teknolojiye kaynak ayrılmalı ve bu desteklenmeli, ihracatta pazar kaybı yaşanan ürünlerin yerine içerideki açığı kapatacak ürünlerin üretimi desteklenmeli, bu şekilde hem toprak hem de kısıtlı su kaynakları daha etkili kullanılmalı, farklı bölgelerin farklı iklimsel avantajlarına göre yeniden bir ürün plantasyon planlaması yapılmalı ve popülist ve şovenist söylemler yerine acı gerçekleri siyasilerin oy kaygısı olmadan topluma anlatması.”

Bunların yapılmasının mümkün olduğunu, bunu yapacak ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ile istatistik uzmanlarının ülkede mevcut olduğunu ama önce nüfusun bilinmesi gerektiğini yineleyen Alas, “Bunlar yapılmadan tarımsal ürünlerin arz-talep dengesi sağlanamayacak, şu an olduğu gibi kaos oluşacak, hem fiyatlar rekor kırmaya, hem birileri bu kaostan beslenip zengin olmaya, hem de üretici ve tüketici batmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.