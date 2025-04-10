Alaniçi ve Vadili’de dün meydana gelen yangınlar hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, saat 12.30’da Alaniçi’nde Ağıllar Bölgesinde, bir şahsa ait ağılın yan tarafında çıkan yangında, ağıl sahibine ait toplam 24 adet rulo balya yandı.

Vadili’de, saat 15.00 sıralarında çöplük alanda çıkan yangında ise; alevlerin rüzgarın etkisiyle bölgede bulunan tarlalara sirayet etmesi sonucu, dört ayrı şahsa ait toplam 20 dönüm biçilmiş anız, 10 dönüm biçilmemiş arpa ve 20 adet rulo balya yandı.

Yangınlar, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.