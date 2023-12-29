Rum yönetimi “EuroAsia Interconnector” projesi için Larnaka kazasına bağlı Alaminyo köyünde toplam 35 bin 323 metrekarelik özel arazi veya arazi parçasını zorunlu istimlâk kararı aldı.

Fileleftheros’un haberine göre Rum yönetimi zorunlu istimlâke gerekçe olarak Girit-Güney Kıbrıs deniz altı elektrik kablo bağlantısı ve Alaminyo-“Köfünye” (Geçitkale) yol kaydı projesini gerekçe gösterdi. Geçitkale’de, Elektrik İdaresi (AİK) trafo merkezi yanında, Girit ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı aktarılacak elektrik enerjisi için elektrik ara bağlantı voltajı dönüştürme istasyonu oluşturulacak.

Gazetenin, projeye devletin katılım niyeti beyan bile edilmeden, Anastasiadis hükümeti zamanında kararlaştırılan zorunlu istimlakler konusunu sorduğu Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis bu konuda bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Mihailidis özel arazi istimlaklerinin sadece kamu yararı güdülen projelerde yapıldığını belirterek “Önceki hükümetin neden birçok kabine üyesinin rol aldığı bir özel proje için bu kamu yetkisini kullanmaya karar verdiğine bakacağız” dedi.

Habere göre dünkü açıklamada, istimlak edilecek arazilerin, eski yüklenicisi “EuroAsia Interconnecor” adına kullanılacağı belirtildi. Oysa projenin yüklenicisi yakın geçmişte değişti. Yeni yüklenici “Great Sea Interconnector” şirketi adıyla” “ADMHE Yunanistan” oldu.

Gazete, Hristodulidis hükümetinin, Girit-Güney Kıbrıs deniz altı elektrik kablo bağlantısı projesinin Great Sea Interconnector şirketinin yüzde 51 hisse sahibi olarak ADMHE-Yunanistan tarafından yüklenilmesinden sonra, bu projeye AB Kalkınma Fonu’ndan alacağı 100 milyon Euro ile ortak olma niyetini resmen açıkladığını yazdı, ilgili kararın Ocak ayı içerisinde alınmasının beklendiğini ekledi.