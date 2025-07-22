Tatar: “Kıbrıs Türk halkı sevinci, mutluluğu ve acıyı birlikte yaşadı”

Alaminyo şehitleri dün Değirmenlik Alaminyo Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yoluna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam eden Kıbrıs Türk halkının sevinci, mutluluğu ve acıyı birlikte yaşadığını söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıslı Türklerin kırmızıçizgisi olduğunu da kaydeden Tatar, “Bu ülkenin eşit halkı olarak, egemenliğimizi, varlığımızı haykırmaya devam ediyoruz…” dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına (KTBK) 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval, bazı yetkililer, yerel yöneticiler, askeri erkan, siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri, şehit yakınları ve köylüler katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesiyle devam etti. Değirmenlik Lisesi’nden bir öğrencinin şiir okuduğu törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların Kıbrıs Türk halkına yaptığı acımasız saldırılarda Alaminyo’dan 5 kişinin 1967’de, 15 kişinin de 1974’te şehit edildiğini söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın babası ve amcasının da bu şehitler arasında olduğunu anımsatan Tatar, saldırılarda ailesini kaybeden çocukların öksüz büyüdüğünü ifade etti.

Dünyada zulüm ve haksızlıkların devam ettiğini söyleyerek, Gazze, Suriye ve Ukrayna’da yaşananlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, benzer olaylar ve acılar yaşayan Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz 1974’teki müdahalesiyle kurtulduğunu kaydetti.

Yoluna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam eden Kıbrıs Türk halkının sevinci, mutluluğu ve acıyı birlikte yaşadığını da söyleyen Ersin Tatar, “Bu ülkenin eşit halkı olarak, egemenliğimizi, varlığımızı haykırmaya devam ediyoruz” dedi.

New York’ta da bunları dile getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Evet, biz de sağlam bir anlaşmadan yanayız. Türkiye, Türkiye’nin garantörlüğü, Türk askerinin buradaki varlığı bizler için hayati öneme haizdir ve kırmızıçizgimizdir. Burada bir devlet, cumhuriyet vardır; şehitlerimizin evlatları, torunları, onların geleceği vardır. Bazı dersleri hep birlikte öğrendik… Bu coğrafyada, kritik bölgede yaşamımızı barış, huzur ve güven içinde sürdürebilmek için şartlarımız var. Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin barışı korumak için adadaki varlığını sürdürmesi… Ancak bu anlayışla bir müzakere sürecine geçilebileceğini şehitlerin huzurunda da ifade etmek isterim.”

-Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise konuşmasında, Larnaka’ya bağlı Alaminyo köyünde yaşayan masum ve savunmasız insanların şehit edilmesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, “Acılarını içimize gömdüğümüz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Karavezirler, 20 Alaminyo şehidinin ismini şöyle hatırlattı:

"Fevzi Hanifiler, Mehmet Hanifiler, Mustafa Hanifiler, Halil Yücetürk, Altay Alaminyolu, Güney Alaminyolu, Hasan Özersay, Hüseyin Özersay, Ali Kozok, Mehmet Kozok, Tahir Kaptanoğlu, Osman Reis, Hasan Kandıralı, Ali Kunduracı, Mehmet Özarifoğlu, Ömer Taşbel, Mustafa Taşbel, Ahmet Alkım, Hasan İmam ve Zafer İmamoğlu.”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, konuşmasında Kıbrıs’ın dünyaya örnek teşkil edecek bir barış adası olmasını da temenni etti.